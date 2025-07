A Rovellasca una serata all’insegna del thriller, con un nuovo appuntamento del “Club del Mistero”

Appuntamento da non perdere per chi ama il mistero: venerdì 18 luglio alla biblioteca di Rovellasca si indaga con il libro “Usciti di Senna” dello scrittore francese Michel Bussi

Venerdì 18 luglio a partire dalle 21 la Biblioteca di Rovellasca ospita un evento dedicato agli amanti del genere thriller. La rassegna “Il Club del Mistero”, propone infatti una serata speciale con uno dei libri dello scrittore francese Michel Bussi, il secondo giallista francese in quanto a copie vendute, e la sua giornalista Maline.

Durante la serata, si indagherà leggendo il libro “Usciti di Senna”, un romanzo avvincente che ha conquistato tantissimi lettori. La serata si prospetta come una vera e propria indagine, dove i partecipanti potranno approfondire il mondo dei misteri e dei thriller, esplorando i temi trattati nel libro e il dietro le quinte della scrittura di un giallo.

L’incontro si terrà negli spazi della Biblioteca di Rovellasca, in via De Amicis 1, con ingresso libero. Si consiglia di confermare la propria presenza via e-mail all’indirizzo bibliotecca@comune.rovellasca.co.it per garantire una migliore organizzazione dell’evento.

