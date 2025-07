A Sangiano tornano in gara i giovanissimi: attesi 130 piccoli ciclisti

Nella sala consiliare del Comune di Sangiano si è svolta la presentazione della seconda edizione del Trofeo Comune di Sangiano – Memorial Sandro Gianoli, manifestazione riservata alla categoria Giovanissimi in programma domenica 3 agosto. Il sindaco di Sangiano Matteo Marchesi e Miriam Martinoli, vice presidente della Società Ciclistica Orinese, team organizzatore dell’evento, hanno illustrato i particolari della domenica ciclistica riservata ai bambini della categoria Giovanissimi, ovvero dai 7 ai 12 anni, che vedrà accanto agli organizzatori Ciclovarese, All4cycling e numerose associazioni di Sangiano.

Le iscrizioni non sono ancora chiuse, ma sono già 130 le adesioni, con una grande partecipazione di società e atleti extraprovinciali. Il programma di domenica 3 agosto prevede il ritrovo dalle ore 13 presso Villa Fantoni a Sangiano, dove sarà attivo anche un punto di ristoro, poi dalle ore 15.30 il via alle sei gare precedute dalla sfilata dei bambini che non hanno ancora l’età per gareggiare, ma già pedalano.