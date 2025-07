A Saronno un’estate tutta da vivere, i nuovi appuntamenti di agosto e settembre

Il divertimento a Saronno non va in vacanza. Anche per agosto e settembre, il Comune propone un fitto calendario di appuntamenti pensati per chi resta in città durante l’estate. Tra cinema sotto le stelle, laboratori per bambini, spettacoli comici e festival dedicati all’animazione, l’estate saronnese prosegue nel segno della cultura e dell’intrattenimento.

Protagonisti degli eventi saranno come sempre il giardino di Villa Gianetti e il cortile di Casa Morandi, che faranno da cornice a concerti, proiezioni e spettacoli.

Cinema all’aperto fino a settembre

La rassegna Cinema sotto le stelle prosegue fino al 7 settembre nell’arena di Casa Morandi (in viale Santuario 2), con tante proiezioni serali alle 21.15. In cartellone i principali titoli italiani ed europei della stagione.

L’ingresso costa 3,50 euro per i film italiani ed europei, mentre per altri film il biglietto intero è di 6,50 euro. Programma completo su www.cinemasaronno.it

Cibo, musica e spettacoli a Villa Gianetti

Villa Gianetti (via Roma 20) ospiterà Estate in Villa – Beer Park, due weekend (dal 7 al 10 e dal 28 al 31 agosto) con street food, drink e concerti a partire dalle 21.30.

Tra gli appuntamenti più attesi: Venerdì 8 agosto: CHIBO (Chiara Elisa Boi), cantautrice e comica milanese, con lo show “Canto i Muri”, direttamente da Zelig. Sabato 9 agosto Massi Giraildisco con un dj set tutto in vinile. Venerdì 29 agosto musica reggae e soul con i Rudies on Barrio. Sabato 30 dj set anni ’90 con Fabio Borgetti e domenica 31 musica d’osteria con il duo Barbapedana.

Ferragosto all’insegna della comicità

Per il giorno di Ferragosto, venerdì 15 agosto, sempre a Villa Gianetti alle 21.30, spazio alla stand-up comedy con Alessandra Ierse e Laura Magni, del gruppo comico Le Scemette di Zelig. Uno spettacolo leggero e ironico dedicato ai temi della vita quotidiana.

Laboratori per bambini e Festival Animatica

Sabato 30 agosto, la biblioteca civica “Oriana Fallaci” propone l’ultimo appuntamento con i laboratori estivi per bambini. Il titolo dell’incontro è “Nel campo dei girasoli” e si articola in due turni: alle 9.45 per bambini dai 3 ai 6 anni, e alle 11.00 per la fascia 6-10 anni.

Il 5 e 6 settembre torna invece Animatica, festival cittadino di corti d’animazione, realizzato in collaborazione con l’associazione Il Tassello. Un evento sempre più partecipato, con numeri in crescita (oltre 200 spettatori al giorno nel 2024) e una selezione ricca di linguaggi e stili da tutto il mondo.

Lo sport invade il centro città

Domenica 7 settembre sarà la volta di “Sport al centro”, la grande festa delle associazioni sportive. La ZTL del centro (piazza Libertà, Corso Italia, piazza del Mercato) si trasformerà in un villaggio sportivo. Circa trenta associazioni saranno presenti con stand e attività gratuite per tutti. Per i ragazzi fino ai 14 anni sarà possibile ritirare il “passaporto dello sportivo” per ricevere un omaggio.

Novità di quest’anno: il Moto Club Saronno organizza l’11° Corso Hobby Sport, un’attività gratuita di mini-moto in piazza del Mercato, dalle 9 alle 18. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 14 settembre.