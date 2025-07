A Somma Lombardo arriva la notte del “Party” di via Milano

Somma Lombardo è pronta ad accogliere un nuovo evento che si riappropria degli spazi della città: sabato 2 agosto, a partire dalle 18:00, il tratto del Sempione compreso tra i civici 39 e 66 (di via Milano) si trasformerà in un palcoscenico vibrante di musica, energia e divertimento. Il “Party”, come è stato ribattezzato, è un appuntamento imperdibile per chi cerca una serata all’insegna della musica dal vivo, del cibo, dei drink e della buona compagnia. (foto d’archivio)

L’evento vedrà un ruolo importante della musica e una proposta di Street Food. Tra i protagonisti ci saranno La Nuova Postale, Maja e Tas, Pomodorino, Biancomilla, Lacattedrale e il dj Rudy Neri, che animeranno la serata con performance dal vivo e DJ set, creando l’atmosfera perfetta per ballare e divertirsi fino a tarda notte. La musica sarà il cuore pulsante dell’evento, ma non mancheranno anche momenti di socialità grazie agli stand gastronomici e alla possibilità di gustare drink rinfrescanti.

«Siamo molto contenti che sia stato un successo l’idea che si possa proporre la chiusura di un tratto del Sempione e riportare le persone a vivere gli spazi della città:» dice Francesco Calò, assessore al commercio e attività produttive. «Le tre serate di luglio hanno creato molto entusiasmo tra i sommesi, così come la Notte dello Sport. Per questo con la Cattedrale abbiamo deciso di collaborare insieme per proporre un altro appuntamento».

Oltre alla musica, il party offrirà anche un’area dedicata agli appassionati di motori.

Organizzato con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo, l’evento ha il sostegno delle istituzioni locali e rappresenta un’occasione per rafforzare il senso di comunità. La festa, che si terrà nel cuore della città, ha l’obiettivo di coinvolgere tutte le fasce di età, creando un ambiente vivace, sicuro e accogliente per residenti e turisti.

Un’opportunità unica di vivere la città con un’energia nuova, divertente e aggregante. L’invito è dunque per tutti alla sera del 2 agosto, a partire dalle 18.