A tavola con il mondo: il progetto “Indovina chi viene a cena?” fa tappa ad Azzate, Cocquio e Besozzo

Una tavola, qualche piatto dal mondo e la voglia di ascoltarsi: così si costruisce una comunità più inclusiva e consapevole, partendo dalle cose semplici. Come una cena. Torna anche nel Varesotto il progetto “Indovina chi viene a cena?“, ideato dalla Rete Italiana di Cultura Popolare in collaborazione con l’associazione 100Venti. Un’iniziativa che apre le porte delle case e costruisce ponti di conoscenza attraverso la convivialità, offrendo l’occasione di condividere una cena con persone di origini diverse ma oggi parte integrante delle nostre comunità.

Dopo le cena indonesiana e camerunense di giugno, il primo prossimo appuntamento è per sabato 5 luglio, con tre proposte. Una cena dallo Sri Lanka ad Azzate (5 posti); una cena dal Gambia a Cocquio Trevisago (4 posti) e una cena con il Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI) a Besozzo (4 posti).

Il format è semplice e collaudato: si prenota, si riceve l’indirizzo esatto solo poco prima dell’evento, si cena in casa di famiglie ospitanti che preparano piatti tipici del proprio Paese d’origine. Ogni cena è un’occasione per condividere non solo il cibo, ma anche storie di vita, radici e sogni, in un’atmosfera informale e accogliente.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a associazione100venti@gmail.com o contattare Paolo Cassani al 348 1559580. I posti sono limitati e l’esperienza è pensata per piccoli gruppi, così da mantenere intimo e autentico il momento dell’incontro.

(foto dalla pagina Facebook dell’associazione rete Italiana di Cultura Popolare)