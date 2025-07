A Varese due eventi “Alla scoperta del circo contemporaneo”

Ai Giardini Estensi e in piazza Canonica, il Comune propone due spettacoli gratuiti che portano in scena l’arte circense in chiave moderna, tra tradizione, musica e teatro.

Non serve un chapiteau, non servono animali. Per fare il circo bastano artisti e spettatori: seduti, in piedi, liberi di guardare e lasciarsi trasportare dalla meraviglia. Il circo contemporaneo reinventa l’antica arte circense in un linguaggio nuovo, contaminato da musica e teatro, per raccontare storie che stupiscono e divertono, esaltando l’inesauribile capacità dell’essere umano di comunicare attraverso il corpo e l’emozione.

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese, nel ricco programma estivo che intreccia cinema, musica e teatro, dedica due appuntamenti speciali al circo contemporaneo. Due serate gratuite e aperte a tutti, in due luoghi simbolici della città: i Giardini Estensi e piazza Canonica. Occasioni per scoprire un’arte nobile e sorprendente, che spazia dalla comicità alla vertigine, dalla narrazione familiare all’equilibrismo estremo.

Mercoledì 9 luglio – La Famiglia Mirabella ai Giardini Estensi

Alle ore 21.15, l’Arena Estate dei Giardini Estensi ospiterà La Famiglia Mirabella, un vero e proprio spaccato di vita domestica trasformato in spettacolo circense. Ogni rappresentazione è diversa, irripetibile, come la colazione di una mattina qualsiasi attorno a un tavolo familiare un po’ stravagante. Il pubblico si trova immerso in una miscela travolgente di sorrisi, acrobazie, monocicli, giocoleria, ironia e satira familiare.

Martin dà prova di maestria con il devil’s stick, Matilde sorprende sul monociclo, mentre Male si lancia in acrobazie imprevedibili. A presentare, con una combinazione unica di dolcezza e ironia, ci sono Elisabetta Cavana ed Edoardo Mirabella, genitori e interpreti insieme ai loro figli, in un intreccio generazionale pieno di energia e umanità.

Uno spettacolo pensato per tutte le famiglie, che evolve nel tempo come i legami tra genitori e figli, regalando ogni volta uno sguardo nuovo e autentico sulla vita familiare.

Mercoledì 16 luglio – RubeN e la magia dell’equilibrio in piazza Canonica

La settimana successiva, mercoledì 16 luglio alle ore 21.00, piazza Canonica accoglierà RubeN, spettacolo della compagnia Autoportante, che ruota attorno a una scenografia tanto sorprendente quanto poetica: una struttura autoportante capace di camminare, inclinarsi e oscillare, creando un’ambientazione sospesa tra ingegneria e sogno.

Il protagonista esplora il tema dell’equilibrio in tutte le sue forme: fisico, emozionale, precario, sorprendente. Il filo non è mai soltanto dritto, ma si piega, si inclina, si trasforma. Gli artisti camminano su bottiglie, bicchieri, si muovono sopra e sotto il filo, mentre sulla scena prendono vita figure inaspettate: un tennista cieco, una vecchietta con un cappello esagerato, mosche moleste, un uccellaccio suonatore di clarinetto che finisce per ritrovarsi con il collo tirato come una gallina.

La musica dal vivo accompagna l’azione scenica, rendendo ogni gesto parte di un racconto che parla di trasformazione, vertigine e poesia. Uno spettacolo adatto a grandi e piccoli, capace di toccare corde profonde con leggerezza e inventiva.