A Varese il Partito socialista rilancia il tema casa: “Emergenza nazionale”

Domenica 13 luglio in piazza Podestà dalle 9 alle 12 il segretario provinciale del Partito socialista italiano sarà presente al gazebo insieme a diversi iscritti varesini per rilanciare alcune proposte del Psi ed incontrare i cittadini per un confronto aperto su alcuni temi dell’agenda politica del partito.

«Il Partito Socialista Italiano come sempre dalla sua fondazione vuole incontrare la cittadinanza per illustrare le proprie proposte e nel contempo ricevere suggerimenti e dialogare con essa – spiega il segretario provinciale Orlando Rinaldi – Tanti i temi: lavoro sicuro e ben pagato, sanità pubblica, sicurezza, carceri dignitose, voto proporzionale, ambiente pulito e tutelato e, argomento incandescente di questo periodo anche a Varese, il problema casa».

Su quest’ultimo tema Rinaldi, in sintonia con il segretario nazionale Enzo Maraio, non le manda a dire al Governo Meloni: «L’emergenza abitativa in Italia è ormai cronica ma continua a restare fuori dall’agenda politica. Eppure, abitare una casa dignitosa è un diritto umano sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Oggi quasi il 30% degli italiani vive in affitto, i giovani sotto i 35 anni non riescono ad acquistare una casa e oltre 100.000 persone sono senza dimora. Gli affitti nelle grandi città aumentano, mentre il governo ha addirittura abolito i contributi per chi è in difficoltà».

I socialisti lanciano a gran voce un appello: «La casa deve tornare una priorità nazionale – conclude il segretario provinciale – Le nostre proposte: supporto statale per i mutui prima casa, finanziato con il recupero dell’evasione fiscale; risanamento degli alloggi pubblici inagibili; estensione della Legge 167 anche ai piccoli comuni; creazione di una società pubblica per l’edilizia residenziale, sul modello spagnolo. Chiediamo che i fondi del Pnrr già stanziati vengano utilizzati in modo trasparente ed efficace. Il diritto alla casa non è rinviabile».

(Nella foto Orlando Rinaldi – a sinistra – con il segretario nazionale Enzo Maraio)