A Varese riapre la clinica La Quiete con ambulatori, sale chirurgiche e stanze di degenza

La clinica La Quiete di Varese riaprirà il prossimo 8 luglio. La nuova struttura sanitaria privata hq servizi medico-chirurgici per accompagnare il paziente in tutte le fasi del percorso clinico, grazie a un’équipe di professionisti altamente qualificati e a tecnologie di ultima generazione, in un ambiente accogliente e moderno.

L’edificio storico, risalente alla metà dell’Ottocento, trasformato in struttura sanitaria nel 1919, è stato sottoposto a ristrutturazione.

La clinica aprirà inizialmente con un poliambulatorio, un punto prelievi, un’area di Diagnostica per Immagini, tre sale operatorie e quattro camere di Day Surgery.

In una seconda fase, sarà attivata anche un’area di ricovero e cura, con oltre 30 camere di degenza.

Le specialità mediche presenti nella Clinica La Quiete sono in costante evoluzione: nei prossimi mesi è previsto un ampliamento progressivo delle aree cliniche e diagnostiche.

Amministratore delegato della nuoca Clinica La Quiete è Renato Soma, con un passato dirigenziale all’Asl di Varese mentre il direttore sanitario è Robert Giani.