Accoltellò un uomo, poi aggredì in comunità: 41enne finisce in carcere a Como

La Polizia di Stato di Como ha arrestato ieri mattina un 41enne italiano residente in provincia, già sottoposto agli arresti domiciliari per tentato omicidio. L’uomo era destinatario di un aggravamento della misura cautelare disposto dalla Corte d’Appello di Milano.

Due anni fa, il soggetto aveva accoltellato un 57enne per futili motivi ed era stato sottoposto ai domiciliari presso una comunità terapeutica in cui risiedeva da tempo. Tuttavia, il suo comportamento non è migliorato: negli ultimi mesi aveva dato luogo a diverse condotte violente e aggressive verso gli altri ospiti della struttura.

Alla luce di questi episodi, i giudici hanno disposto il trasferimento in carcere. L’arresto è avvenuto ieri alle 9:30 all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove l’uomo si trovava ricoverato.

Gli agenti della volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Como hanno eseguito l’ordinanza e tradotto il 41enne presso la Casa Circondariale di Como, il “Bassone”. Lì sconterà il residuo di pena pari a 5 anni e 4 mesi di reclusione.