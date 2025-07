Acinque e Agesp Energia diventano Punti Viola, luoghi sicuri contro la violenza di genere

Ciascuno può fare la propria parte per contrastare la violenza di genere. Condividendo questa visione, il Gruppo Acinque ha scelto di trasformare gli Spazi Acinque e lo sportello Agesp Energia, luoghi fisici di riferimento per le comunità locali, in Punti Viola.

Il progetto Punti Viola è un’iniziativa di DonneXStrada, associazione no profit che si occupa di diffondere strumenti per contrastare la violenza di genere e rendere le strade più sicure per le donne. Un Punto Viola è un luogo di riferimento nel territorio, che ha la sensibilità e gli strumenti per accogliere la persona nelle diverse situazioni di difficoltà. Il progetto prevede un programma di selezione, sensibilizzazione e formazione, erogato

dai professionisti del team legale e psicologico dell’associazione.

Un programma formativo cui hanno preso parte i team di consulenza alla vendita delle società di vendita di luce e gas del gruppo lombardo: Acinque Energia e Agesp Energia. Il personale coinvolto – una cinquantina di persone in tutto – ha acquisito competenze specifiche per riconoscere segnali di disagio e attivare, se necessario, il supporto delle autorità o dei servizi dedicati.

«Contrastare la violenza di genere significa costruire una rete di persone e luoghi sul territorio in grado di cogliere i segnali del disagio e di accogliere, ascoltare e tranquillizzare le vittime – sottolinea il presidente del Gruppo Acinque, Matteo Barbera –. I nostri 20 sportelli territoriali sono per il gruppo un presidio imprescindibile non solo per essere vicini ai nostri clienti, ma anche per rispondere alle esigenze e ai bisogni di

tutta la cittadinanza. I Punti Viola rafforzano la vocazione di sussidiarietà territoriale del Gruppo, dedicando una speciale attenzione alle donne che vivono situazione di pericolo o anche solo di difficoltà. Le nostre porte sono sempre aperte».

Gli Spazi Acinque e lo sportello Agesp Energia sono un presidio civico dove sentirsi sicuri. «Per renderli tali, il nostro personale addetto alla consulenza alla vendita ha seguito un percorso di formazione con i professionisti dell’associazione DonneXStrada che hanno trasmesso le competenze per poter fornire primo supporto, conforto e orientamento a chi si trova in situazioni di difficoltà, violenza o stalking – aggiunge il presidente Barbera – Li ringrazio per essersi messi in gioco su una tematica delicata che sta particolarmente a cuore al nostro gruppo».

Acinque infatti, fin dal 2021, ha avviato un percorso verso la Diversity, Equity & Inclusion di Genere con le prime azioni per sensibilizzare l’intera popolazione aziendale sulla discriminazione di genere e sulla violenza verso le donne. La multiutility ha azzerato il Gender Pay Gap, ovvero il differenziale retributivo tra uomo e donna a parità

di competenze e ha “tolleranza zero” verso le molestie di genere non solo fisiche, ma anche verbali, psicologiche e digitali. Obiettivi raggiunti anche grazie a specifici programmi di formazione sugli Unconscious Bias e campagne di sensibilizzazione sulle molestie di genere. Nel 2022 il Gruppo ha redatto una specifica Policy Parità di Genere

e ha ottenuto la relativa certificazione, che è stata rinnovata nel 2024.

Un impegno per la parità di genere rivolto a chi lavora in azienda e un obiettivo di sensibilizzazione sulla tematica verso le comunità di riferimento affinché nessuno volti più lo sguardo dall’altra parte di fronte a episodi di violenza. Anche per questo Acinque ha deciso di trasformare i propri spazi in luoghi al servizio della cittadinanza facilmente riconoscibili grazie ai materiali e alla geolocalizzazione messi a disposizione da

DonneXStrada.

«Accogliamo con grande entusiasmo la scelta del Gruppo Acinque di aderire al progetto Punti Viola: trasformare i propri spazi in presidi di sicurezza e di ascolto è un passo concreto e significativo nella costruzione di una rete di solidarietà e azione contro la violenza di genere – sottolinea Ilaria Saliva, presidente dell’associazione DonneXStrada -. Il percorso formativo seguito dal personale dimostra una sincera attenzione alle

esigenze delle persone che vivono situazioni di vulnerabilità e contribuisce a diffondere una cultura di rispetto e protezione nel territorio. Insieme possiamo fare la differenza, offrendo accoglienza, primo supporto e speranza a chi vive situazioni di pericolo o disagio».