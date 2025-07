Acinque sport camp: a Varese un’estate di sport, amicizia e divertimento

L’estate è iniziata col piede giusto all’Acinque Sport Camp, il centro estivo che fa muovere, divertire e crescere bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, nella splendida cornice dell’Acinque Ice Arena e della Scuola Pascoli di Varese.

Proposto per tutto il periodo estivo fino al 5 settembre (esclusa la settimana di Ferragosto), il Camp offre un programma settimanale ricco e coinvolgente: pattinaggio sul ghiaccio, nuoto, giochi d’acqua, gym gioco, judo, padel, attività all’aria aperta, momenti dedicati ai compiti estivi e visite istruttive. Un’opportunità concreta per vivere lo sport come scoperta, socializzazione e benessere.

Le giornate si svolgono in un contesto sicuro e stimolante, con la guida di educatori esperti e un’attenzione speciale alla qualità dell’esperienza dei partecipanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Acinque Ice Arena (@acinqueicearena)

Iscrizioni sempre aperte fino a esaurimento posti. Scrivi a summerca mp.acinqueicearena.com

Sito | Facebook | Instagram