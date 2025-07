Acque agitate a Cuveglio con la minoranza che attacca: “Amministrazione inadeguata”

Finita la burrasca politico amministrativa di Cuveglio seguita alle dimissioni del vicesindaco Giuseppe Arturi ufficialmente per motivi personali ma che la minoranza consigliare imputa ad un bisticcio con un collaboratore del Comune?

Niente affatto. Neppure a distanza di alcuni giorni dall’ultimo consiglio comunale nel quale all’ordine del giorno è stata decretata la nomina a vice del sindaco Giorgio Piccolo per Giuseppe Cardillo che dunque prende il posto dell’omonimo Arturi, oltre alla surroga dello stesso dimissionario pure dal ruolo di consigliere comunale.

In una missiva che funge da comunicato stampa Francesco Paglia, ex sindaco e candidato alle ultime amministrative con “Cuveglio Comune Ideale” oggi capo della minoranza consiliare composta da Marco Bonvicini, Renato Furigo, Sonia Minorini, mette i puntini sulle «i» della situazione politica del paese e lo fa proprio dopo le dimissioni di Giuseppe Arturi da vicesindaco e consigliere, poiché il sindaco ha nominato Giuseppe Cardillo senza chiarire le cause dell’addio, «legato a un grave atto di violenza». Nessuna scusa pubblica, né da parte del Sindaco né dei consiglieri o assessori, che restano in silenzio, spiega Paglia.

«Colpisce anche la posizione dell’assessore alla Gentilezza, mai espressa nonostante la gravità dei fatti». La surroga del consigliere dimissionario inoltre secondo la minoranza è apparsa una «grande fuga»: i primi due non eletti hanno rinunciato, il terzo ha accettato ma non si è mai presentato, nemmeno da remoto. Le giustificazioni? «Legittime, ma rivelatrici di un forte disinteresse».

Tutto ciò, sempre secondo la minoranza, è sicuramente sintomo «di un gravissimo disagio dell’Amministrazione Comunale ed in particolare del Sindaco che occupandosi solo di questioni formali non riesce a dare segnali di vera alla vita amministrativa, tanto che due persone che un anno fa si erano messe in gioco nella sua lista, oggi si dichiarano indisponibili e rinunciano alla carica».