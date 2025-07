Ad Arcumeggia la mostra “Macchiaioli e altre meraviglie”

Dal 13 luglio al 31 agosto 2025 la suggestiva Sangalleria di Arcumeggia, primo borgo affrescato d’Italia, ospita la mostra “Macchiaioli e altre meraviglie”, un percorso espositivo unico che celebra lo stupore dell’arte e la sua capacità di superare l’ordinario.

L’inaugurazione è prevista per domenica 13 luglio alle ore 15.00 in Vicolo Malcotti 1. In mostra quindici opere provenienti da una collezione privata, frutto di oltre due anni di studio, che abbracciano un arco cronologico dal Settecento al primo Novecento.

Tra i capolavori esposti figurano vedute veneziane di Michele Marieschi, un disegno del 1872 di Giacinto Gigante, un bozzetto con dedica autografa attribuito a Telemaco Signorini, scene bucoliche legate a Giuseppe Palizzi, e opere di artisti del movimento dei Macchiaioli, tra cui Silvestro Lega e Serafino De Tivoli. Completano il percorso una veduta notturna di Venezia di Guglielmo Ciardi, una natura morta di Francesco Vinea, un tondo di Antonio Salvetti, un abbozzo simbolista attribuito a Giovanni Segantini e lavori di Carlo Fornara, oltre a una rara litografia storica di Zannoli del 1843.

La mostra, curata da Luigi Sangalli, Flavio Moneta e Valerio Lorenzo Moneta, è patrocinata da Provincia di Varese, Comune di Casalzuigno, Università dell’Insubria e altre istituzioni locali. L’ingresso è libero, con catalogo disponibile in sede e brindisi inaugurale.

Orari di apertura: