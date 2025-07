Ad Azzio il concerto de “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi all’Antica Chiesa del Convento

Un viaggio nella musica barocca di Antonio Vivaldi attende il pubblico di Azzio venerdì 1 agosto 2025 alle 20.45. Nell’Antica Chiesa del Convento, il violino di Lina Uinskyte e l’organo Mascioni suonato da Marco Ruggeri interpreteranno i celebri “Concerti delle Stagioni”, capolavoro del repertorio violinistico mondiale. L’evento rientra nel cartellone di MusiCuvia, la rassegna che porta la grande musica nei borghi e nelle chiese storiche della Valcuvia.

Un dialogo tra violino e organo

Il programma prevede l’esecuzione integrale delle quattro stagioni di Vivaldi – Primavera, Estate, Autunno e Inverno – in una versione che mette in dialogo due strumenti antichi e affascinanti: il violino solista e l’organo Mascioni custodito nella chiesa conventuale. La scelta della location storica arricchisce l’esperienza d’ascolto, creando un connubio unico tra musica e patrimonio artistico.

I protagonisti

Lina Uinskyte, violinista di fama internazionale, porta ad Azzio la sua sensibilità interpretativa e un suono riconosciuto per eleganza e precisione. Con lei Marco Ruggeri, organista e docente, noto per le sue esecuzioni su strumenti storici e per la valorizzazione del repertorio sacro e barocco. L’incontro dei due artisti promette un concerto di forte impatto emotivo e sonoro.

Un appuntamento di MusiCuvia

MusiCuvia si conferma una delle iniziative culturali più apprezzate dell’estate varesina, capace di unire paesaggi naturali, storia locale e musica di qualità. La rassegna, che coinvolge diversi comuni della valle, punta a offrire al pubblico esperienze immersive in contesti di grande suggestione.