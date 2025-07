Addio a Paolo Magistrini Spinelli, protagonista del primo scudetto della Pallacanestro Varese

È scomparso venerdì 25 luglio a Varese Paolo Magistrini Spinelli, ex cestista che negli anni Cinquanta e Sessanta vestì la maglia della Pallacanestro Varese, contribuendo nel 1961 alla conquista del primo scudetto nella storia del club. Aveva 88 anni.

Il ricordo dell’ex campione

Nato a Casalecchio di Reno il 24 novembre 1936, Magistrini Spinelli giocò con la formazione varesina in Serie A dal 1954 al 1961, anni fondamentali per la crescita della società che sarebbe diventata una delle più vincenti d’Europa. Con lui in campo, la squadra centrò lo storico tricolore nella stagione 1960/61, aprendo un ciclo di successi che avrebbe reso celebre il nome di Varese nel basket nazionale e internazionale.

Nella foto di Augusto Ossola da “Pallacanestro Varese 50 anni con voi” Magistrini Spinelli è il terzo in piedi da sinistra con il numero 6



Il lutto della famiglia e della città

A darne il triste annuncio sono la moglie Gabriella, i figli Stefano e Luca con le rispettive famiglie e tutti i parenti. La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria “S. Ambrogio” in via Mulini Grassi 10, dove chi lo desidera potrà portare un ultimo saluto.

I funerali si terranno lunedì 28 luglio alle ore 14 nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio a Varese, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle 13.30.