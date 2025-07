“Aiuto”, Lavinia Limido cade e viene accoltellata in strada: in aula a Varese il video dell’orrore

In un minuto di tempo, fra le 12.41 e le 12.42 del 6 maggio 2024 Lavinia Limido è stata massacrata a coltellate dal marito Marco Manfrinati che la aspettava in auto (qui gli articoli sulla vicenda).

Il video del tentato omicidio trasmesso in aula

La ragazza esce dal lavoro a piedi, indossa un soprabito chiaro e leggero, la portiera di un’auto si apre e non appena la ragazza vede l’uomo uscire dal veicolo si mette a gridare, fa dietrofront alla svelta e scappa, ma inciampa. Cade, è a terra. L’uomo, Marco Manfrinati, con in mano un coltello, le è addosso in un secondo, comincia ad accoltellarla nella parte superiore del corpo soprattutto al volto, una, due, tre coltellate, poi ancora e ancora anche quando la ragazza si rialza per riuscire a scappare con la forza della disperazione mente tre uomini, due dei quali armati di bastone cercano di fermare l’aggressore.

A quel punto Manfrinati sale in auto e cerca di investire Fabio Limido, padre di Lavinia, armato di una mazza da golf che colpisce l’auto nel frattempo intenta prima ad uscire dal parcheggio e poi condotta come ariete anche in retromarcia per colpire l’uomo. Le immagini finiscono alle 12.44. Fabio Limido verrà finito in seguito con il coltello.

È il video dell’orrore andato in onda questa mattina, venerdì, in Corte d’Assise a Varese dove si sta celebrando il processo per omicidio aggravato e tentato omicidio premeditato. Immagini da far gelare il sangue.

Parlano i testimoni

L’imputato non era in aula, e nemmeno le parti offese. Una testimone, la prima, residente in via Ciro Menotti a Varese, zona Questura, ha raccontato gli attimi successivi al fatto quanto la moglie della vittima, e madre della ragazza ferita è arrivata sul posto.

«Era sotto shock», ha raccontato la testimone, «e mentre portavano via Manfrinati ho sentito che lui le diceva: “Ciao brutta p… hai visto cosa ho fatto a tuo marito e a tua figlia? Questo è quello che succede quando si toglie un figlio al padre”».

(Seguono aggiornamenti)

Il legale della famiglia Limido Criscuolo