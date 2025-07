Al MIV di Varese arriva “School of Life”, il docufilm sull’impegno di Nicolò Govoni per l’educazione nei luoghi dimenticati del mondo

Sarà un evento speciale di quelli ad alto tasso di emozione e impegno civile: martedì 22 luglio alle 21, il MIV – Multisala Impero Varese ospiterà la proiezione di School of Life, un documentario intenso e ispirante diretto da Giuseppe Marco Albano e incentrato sulla figura di Nicolò Govoni, attivista e fondatore dell’organizzazione umanitaria Still I Rise.

Realizzato nel 2023, il film, della durata di 87 minuti, racconta il viaggio personale e professionale di Govoni, che ha scelto di operare in alcune delle aree più disagiate del pianeta – dai campi profughi alle zone di guerra – per garantire a bambini e ragazzi l’accesso a un’istruzione gratuita, sicura e di alto livello. Le International Schools, da lui fondate, sono diventate simbolo di speranza in contesti dove tutto sembrava perduto.

Attraverso immagini potenti e testimonianze autentiche, School of Life mette in luce non solo le difficoltà affrontate sul campo, ma anche la forza trasformativa dell’educazione come diritto umano fondamentale.