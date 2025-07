Jazz dal vivo e cena gourmet: il Novotel di Cardano al Campo si accende di musica

Dieci imperdibili appuntamenti mensili dal 25 ottobre 2024 al 18 luglio 2025, dalle 20.00 alle 22.30, pensati per gli amanti della musica Jazz. Ultimo appuntamento al Novotel Milano Malpensa per venerdì 18 luglio

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, per tutti gli amanti della musica Jazz e per tutti i curiosi, Novotel Milano Malpensa in collaborazione con ibis Milano Malpensa si trasforma in un Temporary Jazz Club per la terza edizione della rassegna “Jazz Friday Night”.

L’ultimo dei dieci appuntamenti è per il 18 luglio 2025, dalle 20.00 alle 22.30. Non perdete le favolose e calde sonorità del Jazz, il coinvolgimento della musica live, accompagnate da una gustosa cena à la carte in un ambiente ampio ed accogliente con parcheggio gratuito.

Evergreen Jazz Trio è un trio dal sound originale che affonda le radici nel Jazz Bebop strizzando l’occhio ai tempi moderni. Composto da Carlo Uboldi, uno tra i più quotati pianisti a livello internazionale; Antonio Cervellino attivissimo contrabbassista che da anni si esibisce in importanti rassegne e Jazz Clubs in Italia e all’estero e Marco Caputo, batterista con all’attivo numerose partecipazioni in importanti festival jazz Italiani ed internazionali.

18 luglio 2025: Cuban Group

Si chiude in bellezza la rassegna con i COLORES, una fusione vibrante di talenti musicali cubani e italiani, che crea un suono unico e coinvolgente. Specializzati in Cuban Jazz, arricchiscono le loro performance con influenze di funky, jazz, musica folkloristica cubana e tradizionale.

La loro musica è un viaggio tra ritmi esuberanti, melodie avvolgenti, con una passione autentica che unisce due culture in un’esperienza sonora senza pari. Eduardo Cespedes e Virginia Quesada alla voce e basso, Walter Calafiore all’ ewi & keys, Andrea Pollione al piano e Ernesto Lopez al tamburo e alle percussioni, porteranno sul palco un’energia contagiosa che celebra la diversità e l’armonia tra Cuba e Italia.

10% di sconto per tutti i soci del programma fedeltà ALL Live Limitless.

Come raggiungere l’hotel

Novotel Milano Malpensa

via Al Campo, 99 a Cardano Al Campo (VA), raggiungibile comodamente in auto dalla superstrada Malpensa, uscita Cardano al Campo SUD – Ferno

