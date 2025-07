Al “Parco Incantato” di Gorla Minore arriva l’ambulanza dei pupazzi

Sabato 5 luglio, il Parco Durini di Gorla Minore si trasformerà in un luogo magico e tutto da scoprire grazie all’evento “Il Parco Incantato”, promosso dalla Pro Loco Gorla Minore, in collaborazione con AVIS Gorla Minore e il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa si svolgerà dalle 15 alle 18 e proporrà una serie laboratori creativi, ludici ed educativi, pensati per intrattenere bambini e famiglie in un’atmosfera fiabesca. L’accesso a tutte le attività sarà completamente gratuito. Per i più piccoli sarà inoltre offerta una merenda in regalo, per rendere ancora più speciale il pomeriggio all’aria aperta.

L’AMBULANZA DEI PUPAZZI

Tra le novità più attese dell’edizione 2025 spicca la presenza dell’iniziativa “L’ambulanza dei pupazzi”, promossa da AVIS Gorla Minore in sinergia con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese. Un’occasione unica per i bambini di avvicinarsi in modo giocoso al mondo del primo soccorso: ogni partecipante potrà portare con sé il proprio pupazzo o orsetto “ammalato” o “ferito” e accompagnarlo presso l’ambulatorio dei peluche, dove volontari in camice e stetoscopio simuleranno una visita, spiegando semplici nozioni sanitarie.

Con il motto “Uno, due… triage!”, l’attività è pensata per far imparare giocando, aiutando i più piccoli a familiarizzare con l’ambiente sanitario e con il ruolo dei soccorritori, riducendo paure e ansie legate alle cure mediche.

L’appuntamento è rivolto a famiglie, bambini e ragazzi, che potranno trascorrere un pomeriggio all’insegna della fantasia, della creatività e dell’educazione civica. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata. Per maggiori informazioni è possibile seguire i canali social di Avis Gorla Minore e della Pro Loco Gorla Minore APS.