Al via i lavori per strade più sicure a Mornago: asfaltature e dissuasori in otto vie del paese

Sono iniziati i lavori per il nuovo piano asfaltature del Comune di Mornago, un intervento da 155.000 euro che interessa otto strade del territorio e che punta a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità per tutti gli utenti.

Otto strade coinvolte nel primo lotto

Il cantiere, partito oggi, riguarda oltre 8.000 metri quadrati di nuova asfaltatura su:

Via Roma

Via Sciesa

Via Marconi

Via Volta

Via De Amicis

Via Pisacane

Via Grandini

Via Provinciale

Oltre al rifacimento del manto stradale, è prevista la posa di segnaletica orizzontale e verticale, e l’installazione di dissuasori di velocità in prossimità di incroci, scuole e aree residenziali.

Un piano strategico per la sicurezza

«La sicurezza stradale è una delle priorità fondamentali della nostra amministrazione» – ha dichiarato il sindaco Davide Tamborini – «Con l’avvio di questo primo lotto di asfaltature, vogliamo dare un segnale concreto dell’attenzione che riserviamo alla qualità della viabilità e alla tutela di tutti gli utenti della strada, in particolare pedoni, ciclisti e fasce fragili della popolazione».

Tamborini ha poi sottolineato come l’intervento non si limiti al solo asfalto, ma includa strumenti «essenziali per prevenire comportamenti pericolosi alla guida». E ha annunciato che il piano proseguirà anche nel 2026, grazie a nuove risorse già in fase di programmazione.

Lavori fino ad agosto

La fine dei lavori è prevista per l’inizio di agosto. L’obiettivo dell’amministrazione è garantire un’esecuzione rapida ed efficiente, cercando di limitare i disagi per i cittadini.

Nel frattempo, l’amministrazione invita alla prudenza e alla collaborazione durante il periodo del cantiere, ricordando che «investire nelle strade significa investire nella sicurezza e nella qualità della vita di tutta la comunità».