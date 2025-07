Al via iI corso ITS Global Marketing Manager a Milano: una grande opportunità per diventare professionisti del marketing internazionale

Sono aperte le selezioni e iscrizioni al corso ITS Global Marketing Manager, il percorso formativo biennale ad alta specializzazione promosso da CIOFS-FP Lombardia (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane) in

collaborazione con la Fondazione ITS Academy di Sondrio.

Come da tradizione educativa salesiana, l’accompagnamento alla crescita, non solo professionale, dell’allievo sarà al centro del progetto.

E’ un’opportunità concreta per giovani diplomati che desiderano acquisire competenze strategiche e operative nei settori del marketing internazionale, digitalizzazione, export, sviluppo d’impresa e autoimprenditorialità, con una forte proiezione verso il mondo del lavoro. Un percorso formativo pratico, moderno e orientato al lavoro.

Il corso ha una durata di 2 anni e prevede 1.000 ore di formazione all’anno, di cui oltre 904 ore di tirocinio in azienda. Almeno il 60% del corpo docente proviene direttamente dal mondo produttivo, garantendo un approccio estremamente pratico e aggiornato sulle reali esigenze del mercato.

I principali ambiti trattati:

Strategie di marketing nazionale e internazionale

E-commerce, SEO e social media

Project management e sostenibilità

Internazionalizzazione e autoimprenditorialità

Intelligenza artificiale generativa

Gestione aziendale

Al termine del percorso, gli studenti conseguiranno il diploma di Tecnico Superiore, titolo riconosciuto a livello nazionale e inserito nel V livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Perché scegliere questo corso? Perché coniuga la formazione specialistica e multidisciplinare, l’esperienza pratica in azienda, l’alta occupabilità in ambito marketing, export e sviluppo commerciale

Sede del corso: Milano

Prossimo open day: 4 Settembre 2025 ore, 14.30 presso la sede del corso in via Timavo 14, Milano

Selezioni: 15 Settembre 2025

Inizio previsto: ottobre 2025

Per maggiori informazioni sulla data dell’openday e iscrizioni: its@ciofslombardia.it www.ciofslombardia.it