Albizzate continua la lotta all’abbandono di rifiuti, triplicate le sanzioni: multe da 75 a 500 euro

Il Comune di Albizzate inasprisce le sanzioni contro l’abbandono di rifiuti. Con una delibera approvata l’11 luglio dalla giunta comunale, sono stati modificati gli importi previsti dal regolamento di Polizia Urbana, triplicando di fatto la multa minima: da 25 euro si passa ora a 75 euro, con un massimo che resta fissato a 500 euro.

Il provvedimento

La decisione nasce dall’esigenza di contrastare un fenomeno che, come sottolineato nei documenti ufficiali, “compromette il decoro e l’igiene pubblica del territorio” e riguarda non solo l’abbandono di rifiuti sul suolo e nelle aree boschive, ma anche l’uso improprio dei cestini pubblici. Il nuovo comma 1-bis inserito all’articolo 34 del regolamento stabilisce che per ogni comportamento “commissivo o omissivo” relativo alle fattispecie di abbandono o conferimento illecito si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 75 e 500 euro.

Le parole del sindaco

Il sindaco Mirko Zorzo spiega la portata della modifica: “Abbiamo praticamente triplicato l’importo minimo delle sanzioni: prima era di 25 euro, ora è di 75 euro. Considerando che normalmente si applica il doppio, chi viene multato paga 150 euro invece dei 50 di prima. È un modo per scoraggiare chi abbandona rifiuti o utilizza i cestini pubblici per gettare l’immondizia domestica”.

Zorzo sottolinea che l’incremento delle sanzioni si inserisce in una strategia più ampia: “Non vogliamo abbassare la guardia. Negli ultimi mesi abbiamo emesso 18 verbali da 50 euro e, dopo l’entrata in vigore della nuova norma, sono già stati elevati tre verbali da 150 euro. L’obiettivo è educare e dissuadere quei pochi che, con comportamenti scorretti, danno un pessimo biglietto da visita al nostro paese”.

Il primo cittadino ha inoltre ringraziato il consigliere delegato all’ambiente Alessio Pozzi, la polizia locale e i volontari impegnati nella raccolta dei rifiuti: “È un lavoro di squadra che unisce amministrazione e cittadini. Stiamo anche sperimentando con Coinger il passaggio della spazzatrice due volte al mese per mantenere il paese più pulito”.