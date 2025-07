Alcol nella pancia, coltelli in tasca: le notti sul Lago Maggiore interrotte dai carabinieri di Verbania: 7 denunciati, via 5 patenti

Con l’arrivo dei primi caldi estivi e l’inizio della stagione turistica, i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale, puntando sulla prevenzione dei reati e sul contrasto all’abuso di alcol e droga alla guida.

Il bilancio dell’ultimo weekend è rilevante: 1 persona arrestata, 7 denunciate, 5 patenti ritirate e 2 segnalazioni alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

A Villadossola i militari hanno arrestato un 20enne ossolano, già ai domiciliari per reati contro il patrimonio. Il giovane, più volte assente ai controlli, ha visto la sua posizione aggravarsi: per lui è scattata la custodia cautelare in carcere, eseguita dai Carabinieri dopo la comunicazione delle violazioni all’autorità giudiziaria.

In Valle Anzasca è stato denunciato un 30enne che ha violato gli obblighi della sorveglianza speciale, mentre a Gravellona Toce un altro uomo di 30 anni è stato sorpreso con un coltello a serramanico da 17 cm: denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Numerosi i controlli alla guida: due automobilisti a Verbania sono risultati positivi all’alcoltest (con tassi di 2,02 e 1,51 g/l), mentre un terzo guidava sotto effetto di droga. Per tutti è scattata la denuncia penale e il ritiro della patente. Un altro conducente, positivo in fascia amministrativa, è stato sanzionato.

A Villadossola un altro 20enne è stato denunciato dopo essere stato trovato con un coltello nascosto negli indumenti presso una pista ciclabile.

Infine, nella zona tra Crevoladossola e la Valle Divedro, due automobilisti sono stati sorpresi con tassi alcolemici oltre il limite legale e denunciati. Due giovani sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di cocaina per uso personale.

L’attività proseguirà nei prossimi fine settimana, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al rispetto della legalità.