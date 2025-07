Alfa interviene a Laveno Mombello: 250mila euro e sommozzatori per salvare la spiaggia “Cerro Beach”

Con un investimento di circa 250mila euro e sei mesi di interventi, Alfa ha risolto un problema annoso che affliggeva Cerro Beach, una delle spiagge più frequentate della sponda lombarda del Lago Maggiore. Il vecchio sistema di scarico del depuratore, non più adeguato, provocava infatti rigurgiti e allagamenti del lungolago, soprattutto durante i mesi estivi.

Tubazione nuova, diametro unico da 50 centimetri

Il nodo critico era nella vecchia condotta che si biforcava in due tubi di diametro ridotto, incapaci di gestire portate elevate in uscita dall’impianto. Ora, grazie all’intervento, l’intero scarico è stato sostituito con una condotta unica dal diametro costante di 50 centimetri, in grado di garantire un deflusso regolare.

Un intervento complesso, anche sott’acqua

La nuova tubazione è lunga quasi 160 metri, di cui circa 50 posati sott’acqua. L’intervento ha richiesto l’impiego di sommozzatori e chiatte, oltre all’ancoraggio della condotta sul fondale con contrappesi in cemento, capaci di resistere alle forti correnti del lago. La posa è arrivata fino a 25 metri di profondità.

Il più piccolo tra i depuratori, ma in un’area sensibile

Il depuratore di Cerro è uno dei più piccoli tra i 78 impianti gestiti da Alfa, con una capacità di 1.500 abitanti equivalenti e serve unicamente la frazione di Laveno. La sua posizione a ridosso della spiaggia ne rende però particolarmente delicata la gestione. Con questo intervento, è stata finalmente risolta la principale criticità dell’impianto.