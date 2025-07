Alice e Mattia Colombo vicecampioni italiani: a Somma Lombardo si sollevano sogni

I fratelli Alice e Mattia Colombo di Somma Lombardo brillano ai campionati italiani juniores e under 17 di sollevamento pesi olimpico e si affermano come vicecampioni italiani di sollevamento pesi.

Argento per Mattia ai campionati juniores

Mattia Colombo (nella foto) classe 2007, ha conquistato il secondo posto ai Campionati Italiani Juniores di sollevamento pesi olimpionico che si sono svolti a Capurso, in provincia di Bari, il 15 e 16 marzo. L’atleta di Somma Lombardo ha sollevato 112 kg nello strappo e 131 kg nello slancio, per un totale di 243 kg, che gli sono valsi il titolo di vicecampione italiano nella categoria 110 kg.

Alice replica il risultato del fratello

Non da meno la sorella minore, Alice Colombo, classe 2008, che domenica scorsa ha gareggiato ai Campionati italiani Under 17 a Cosenza. Nonostante il caldo torrido, Alice ha sollevato 67 kg nello strappo e 76 kg nello slancio, per un totale di 143 kg. Anche per lei sono arrivati un argento e il titolo di vicecampionessa italiana.

Una passione nata in famiglia

Dietro questi risultati c’è una storia di dedizione familiare. A credere per primo nel talento dei due ragazzi è stato il padre, Luca Colombo, ex atleta della palestra Linea e Salute Wellness Club di Somma Lombardo. È stato lui a introdurli al sollevamento pesi, seguendo passo dopo passo la loro crescita sportiva.

Oggi Alice è ancora allenata dal padre, con la supervisione tecnica del coach Nicola, figura di riferimento nel percorso sportivo della giovane atleta. Un lavoro di squadra che va oltre la preparazione atletica, costruito su fiducia, sacrificio e visione. «Scegliere la palestra giusta per un figlio vuol dire anche questo: trovare un luogo dove talento e passione vengono coltivati con rispetto, cura e visione», racconta l’allenatore Nicola Perri.

La storia di Alice e Mattia dimostra che con le persone giuste e in un ambiente sano, si può crescere bene, nello sport e nella vita.