Alla scoperta dei fossili: porte aperte agli scavi paleontologici del Monte San Giorgio

Un’opportunità unica per scoprire uno dei più importanti giacimenti fossiliferi del mondo. Venerdì 1° e sabato 2 agosto 2025, la Fondazione e il Museo dei fossili del Monte San Giorgio di Meride, in collaborazione con il Museo cantonale di storia naturale, organizzano due giornate di porte aperte agli scavi scientifici, offrendo al pubblico l’opportunità di osservare da vicino le ricerche in corso.

Il Monte San Giorgio, sito patrimonio dell’umanità UNESCO dal 2003, è famoso per la sua straordinaria ricchezza di fossili risalenti al Triassico medio, circa 240 milioni di anni fa. Scoperti e studiati sin dal 1850 da paleontologi svizzeri e italiani, i fossili di questa montagna sono noti per il loro stato di conservazione eccezionale, rendendo il sito uno dei più significativi giacimenti fossiliferi al mondo.

Durante le due giornate, sarà possibile visitare gli scavi in località Sceltrich, situata a 700 metri di altitudine. Il lavoro dei paleontologi, condotto sotto la direzione di Fabio Magnani e Luca Zulliger, sarà visibile al pubblico, che avrà così l’opportunità di vedere da vicino le fasi della ricerca. Questo è un evento straordinario, poiché normalmente il cantiere non è accessibile ai visitatori.

Le escursioni guidate, della durata di circa un’ora, partiranno ogni giorno alle 9, 10, 13.30 e 14.30. Le guide, esperte sul sito UNESCO, accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle meraviglie paleontologiche del Monte San Giorgio, spiegando la storia e l’importanza dei fossili che qui vengono rinvenuti.

Un’occasione imperdibile per entrare in contatto con la storia della Terra e per apprezzare un patrimonio naturale di inestimabile valore. Le visite sono gratuite e aperte a tutti.