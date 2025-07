Alto Piemonte e Lago Maggiore, eventi dal cuore verde tra cultura, sport e spettacolo

L’estate 2025 si preannuncia molto vivace sul Lago Maggiore e in tutto l’Alto Piemonte. Sempre più punto di riferimento per il turismo sostenibile e inclusivo, questa destinazione offre un vero anfiteatro naturale, un cuore verde dove vivere il periodo estivo in armonia con la natura, tra musica, cultura, spettacolo e sport outdoor del ricco programma di iniziative inserite nell’ambito di Sustainevents, il progetto – finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia Svizzera 2021-2027- di cui è capofila la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Tones Teatro Natura, un palcoscenico di pietra

Fra gli appuntamenti in programma fino a settembre, da segnalare l’incantevole scenario di Tones Teatro Natura a Oira di Crevoladossola che ospiterà, sabato 2 agosto, “Tones on the Stones – Mountain Sound Festival”. Un evento suggestivo nell’affascinante teatro di pietra ai piedi delle Alpi nel cuore della Val D’Ossola, che apre le porte al rock tra psichedelia, kraut-rock, shoegaze e post-punk, fra ospiti internazionali, con una line up contemporanea d’eccezione.

Si prosegue nel segno di musica e natura, lungo il week-end del 6 e 7 settembre, con le note di “Tones on the Stones – Ossola in Jazz”. Le “Lezioni americane” di Italo Calvino si animano con sonorità jazz, alternando dodici artisti della scena locale e nazionale tra i più apprezzati nell’incantevole borgo medievale di Ghesc a Montecrestese.

Il territorio si attiva

Nato nel 2020 come percorso di riqualificazione ambientale dell’ex Cava Roncino, Tones Teatro Natura è oggi un polo multidisciplinare che ospita teatro, danza, performance, food, attività outdoor e incontri fra arte, cultura ed ecologia in uno spazio dedicato alla cultura, al territorio e ai giovani per tutto l’anno, secondo i principi dettati dall’Agenda 2030 e dal Green Deal europeo. La struttura, che include percorsi riservati alle persone con disabilità, è un modello esemplare di come il territorio si stia attrezzando per un turismo inclusivo e consapevole.

L’impegno verso un’offerta turistica destagionalizzata e di qualità si estende a tutto il territorio, con eventi di spicco come lo Stresa Festival. Questo “arcipelago musicale” si riflette sulle acque del Lago Maggiore che coinvolge le tre isole – Isola Bella, Isola Madre e Isola dei Pescatori – e la Rocca di Angera. Fino al 1° agosto e dal 19 agosto al 6 settembre, la 64ª edizione coinvolgerà il pubblico con un programma ricco e sfaccettato su un palcoscenico internazionale, con un grande evento che si riflette nell’acqua, e che proprio da questo elemento e dal suo paesaggio naturale trae la propria forte identità.

L’Associazione Musica Libera con il festival Il Lago Cromatico presenta inoltre al MIDeC, Palazzo Perabò a Cerro di Laveno Mombello, venerdì 25 luglio, il concerto di musica classica dedicato a J.S. Bach.

Un’estate all’insegna della sostenibilità

Sabato 27 settembre, la natura selvaggia del Parco Nazionale della Val Grande, l’area wilderness più estesa d’Europa, farà invece da scenario all’Ultra Trail Lago Maggiore a Verbania. Un evento che non solo valorizza le imponenti catene alpine e la vista su ben cinque laghi, ma offre l’emozione di un arrivo sulle rive del Lago Maggiore, incarnando l’anima del turismo attivo e sostenibile.

Tante iniziative si inseriscono perfettamente nella visione di Sustainevents, che mira a consolidare il territorio come destinazione leader nel turismo sostenibile e inclusivo. L’impegno congiunto di enti istituzionali, associazioni e operatori del settore, attraverso iniziative culturali e sportive in chiave ecosostenibile, sta rendendo l’Alto Piemonte (che comprende le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli), il Varesino e il Canton Ticino un modello di riferimento per lo sviluppo di un turismo consapevole, capace di generare valore a lungo termine per le comunità e per l’ambiente. Il progetto, che valorizza anche le “perle nascoste” del territorio, mira a sviluppare un modello replicabile e certificabile secondo rigorosi criteri ESG.

Foto di Maurizio Besana – CCIAA Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte