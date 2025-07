Una zanzara in lilla: De Luca firma per il Legnano

Inizio di settimana con il botto nel mercato lilla grazie ad un altro gradito ritorno come quello del “colosso” Marco Bianchi e l’annuncio dell’esperto bomber Giuseppe De Luca (nella foto), cresciuto al Varese e soprannominato la “zanzara”, con trascorsi in categorie superiori. A loro in questa serata lilla intensa si aggiungono altri due nuovi volti in difesa come Tommaso Graziano, ex Vigevano, e Davide Della Vedova, ex Vergiatese.

Procede dunque la costruzione di una squadra competitiva da parte del presidente Zoppi. Per quanto riguarda la retroguardia due difensori centrali per i lilla, con Bianchi, che porta esperienza e attaccamento alla maglia e Graziano, più giovane (2003) ed efficace per dare sempre rotazioni utili lungo la stagione. Dopo le riconferme di capitan Noia e Casagrande, un reparto dunque top per il girone quello dei lilla, che dovrebbe ripartire dalla difesa a 3 come base di lavoro, secondo quanto anticipato dal tecnico Gianluca Porro nella conferenza stampa di venerdì scorso nella sede di via Palermo.

Scelta all’insegna della linea verde anche per un altro collega di reparto annunciato stasera, come Davide Della Vedova, che ha militato nello stesso girone del Legnano lo scorso torneo con la Vergiatese. Un mercato che non finisce qui perché per quanto riguarda l’attacco, l’innesto di stasera con Giuseppe De Luca è un grande colpo per la dirigenza lilla. Anche qui un giocatore esperto, che con la sua velocità e tecnica sarà un cliente molto scomodo per tutte le difese avversarie.