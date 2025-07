Andaloro in concerto alla Fondazione Morandini: classica e rock per “Sintonie 2025”

Prosegue la stagione musicale Sintonie 2025, sotto la direzione artistica del Maestro Matteo Amadasi. Domenica 13 luglio nella sede della Fondazione Marcello Morandini a Varese, sarà protagonista Giuseppe Andaloro, tra i più affermati pianisti italiani della sua generazione, vincitore del Premio Busoni nel 2005 e di numerosi concorsi internazionali.

Il programma del concerto si distingue per la varietà del repertorio e per un dialogo originale tra classico e contemporaneo. Accanto a brani di Brahms, Ravel e Shostakovich, Andaloro proporrà infatti due arrangiamenti per pianoforte solo firmati da lui stesso: Frame by Frame dei King Crimson e The Endless Enigma degli Emerson, Lake & Palmer. Una scelta che riflette l’interesse del pianista per i linguaggi musicali trasversali e per la rilettura pianistica di partiture nate in ambiti non classici.

Tra le motivazioni artistiche del programma anche due importanti anniversari: i 150 anni dalla nascita di Maurice Ravel e i 50 anni dalla morte di Dmitrij Shostakovich, ai quali il concerto intende rendere omaggio.

Il programma del concerto prevede: J. Brahms: 6 Klavierstücke, op. 118; D. Shostakovich: Three Fantastic Dances, op. 5; D. Shostakovich: Prelude and Fugue in D minor, op. 87 n. 24; M. Ravel: Jeux d’eau; King Crimson: Frame by Frame (da Discipline, 1981) – arrangiamento per pianoforte solo di G. Andaloro; Emerson, Lake & Palmer: The Endless Enigma (da Trilogy, 1972) – arrangiamento per pianoforte solo di G. Andaloro.

Un interprete internazionale

Formatosi in Italia, Giuseppe Andaloro ha costruito una carriera internazionale di primo piano. Vincitore, oltre al Busoni, dei concorsi London World Piano Competition, Sendai International, Hong Kong International e altri, ha ricevuto dal Ministero italiano per i Beni Culturali un riconoscimento per meriti artistici nel 2005.

Ha suonato in alcune delle più importanti sale da concerto del mondo – dal Teatro alla Scala al Mozarteum di Salisburgo, dalla Queen Elizabeth Hall di Londra al Concert Hall di Hong Kong – ed è stato ospite di festival come Salisburgo, Spoleto, Ravello, Enescu e Chopin Festival. Andaloro ha collaborato con direttori come Vladimir Ashkenazy e Gianandrea Noseda, e si è esibito come solista con orchestre di rilievo internazionale.

Attivo anche come docente e divulgatore, tiene masterclass in Europa e Asia, è stato membro di giuria in vari concorsi e ha all’attivo numerose incisioni discografiche. Il suo album Cruel Beauty (2013) ha riscosso l’interesse della critica per l’originalità della proposta: musiche del Rinascimento e del primo Barocco italiano interpretate al pianoforte moderno.

La stagione “Sintonie”

Il concerto di Andaloro rappresenta il terzo appuntamento della stagione Sintonie 2025, promossa dalla Fondazione Marcello Morandini, che mira a creare connessioni tra musica, arti visive e architettura nello spazio della sede varesina, già nota per le sue attività espositive.

Fondazione Marcello Morandini

via Francesco del Cairo 41, 21100, Varese

Domenica 13 luglio ore 11

Per informazioni e prenotazioni: Fondazione Marcello Morandini