Andrea Calzavara porta avanti la tradizione degli arbitri varesini: promosso in Can A

Andrea Calzavara, arbitro della sezione AIA di Varese, è stato promosso alla Commissione Arbitri Nazionale (CAN) A, l’organismo che designa i direttori di gara per le partite di Serie A e B. La promozione è stata annunciata martedì 1° luglio 2025, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli organici arbitrali per la stagione sportiva 2025/2026, tenutasi presso la sede della FIGC a Roma.

Calzavara, dopo cinque anni in CAN C, ha maturato una significativa esperienza arbitrando numerose partite di Serie C, tra cui la finale di ritorno dei playoff tra Pescara e Ternana, disputata il 7 giugno 2025. Il direttore di gara varesino – è di Vedano Olona, classe 1993 – porta così avanti una lunga tradizione di fischietti legati al Varesotto e a Varese, che ha avuto come ultimo esponente di rilievo Daniele Minelli.

Oltre a Calzavara, sono stati promossi alla CAN A anche Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta, Giuseppe Mucera di Palermo, Niccolò Turrini di Firenze e Andrea Zanotti di Rimini.