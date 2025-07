Animali da paura nel Picnic scientifico sotto le stelle del Parco Pineta

Il primo appuntamento di agosto con la rassegna Picnic scientifico sotto le stelle del Parco Pineta è per sabato 2 agosto alle 20.30 con Animali da paura.

Nella suggestiva atmosfera del Centro Didattico Scientifico con EcoPlanetario, immersi nel cuore dell’area protetta del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, c’è la possibilità di godersi una serata seduti in un prato degustando un rilassante picnic ascoltando storie incredibili che spaziano dal mito alla scienza.

ANIMALI DA PAURA

L’incontro del 2 agosto nasce dall’esigenza di dare risposta a una domanda ancestrale: Che cos’è la paura? E che scopo può avere la paura in natura?

I partecipanti (evento consigliato dagli 8 anni in su) avranno la possibilità di indagare diverse risposte, conversando con gli esperti di AstroNatura in un viaggio tra curiosità e fake news del mondo animale. E in particolare che riguardano quegli animali che, da sempre, incarnano alcune delle nostre più comuni fobie.

OSSERVAZIONE ASTRONOMICA

E dopo il picnic, non appena il buio della notte avrà preso il sopravvento sulle ultime luci del giorno, tutti i partecipanti potranno osservare stelle, pianeti e corpi celesti con i più moderni strumenti astronomici.

L’osservazione è subordinata a condizioni atmosferiche favorevoli. Nel caso queste ultime non fossero ottimali, la serata si sposterà nell’EcoPlanetario, per un viaggio nello spazio infinito.

INFORMAZIONI UTILI

Gli organizzatori consigliano a ogni di partecipante di portare con sé un telo per sdraiarsi nel prato e godersi la serata, un cestino da picnic con il pasto che si desidera consumare un repellente contro le zanzare.

La quota di partecipazione individuale è di €15.

L’ingresso è ridotto a 10 euro per i minori di 14 anni e partecipazione gratuita per minori di 4 anni.

Apertura cancelli alle ore 20.30 e chiusura cancelli alle ore 21: si raccomanda quindi la puntualità.

La serata terminerà alle ore 23.30 circa.