Anna fa ballare le sue “Baddies” al Rugby Sound, show all’isola del Castello di Legnano

Anna Pepe, definita l’astro nascente del rap italiano, ha dominato il palco del Rugby Sound circondata dai ballerini della Bad Crew e acclamata dalle sue “Baddies”. Il “Vera Baddie Tour 2025” ha fatto tappa a Legnano martedì 15 luglio, registrando il sold out all’Isola del Castello di Legnano con un pubblico di giovani e giovanissimi. (Foto di Benedetta Anzini)

La rapper ha cantato con il suo microfono rosa shocking, tutti i suoi brani più celebri e ai vertici delle classifiche: da “Gasolina” a “Hello Kitty”, da “TT le Girlz” a “Bikini””, fino all’ultimissimo tormentone “Désolée” che il pubblico ha cantato parola per parola.

Sul palco Anna Pepe interpreta la “baddie”: la ragazza di oggi, forte, indipendente, che piace alle ragazze, libera e senza censure. Al centro delle sue canzoni, come in quelle di tanti rapper e trapper contemporanei, ci sono spesso i soldi – e, nel caso di “Désolée”, anche l’alcol – come se bastassero a risolvere ogni desolazione. I contenuti il più delle volte si fermano qui e non vanno oltre la superficie patinata e brillantinata di brani con ritornelli che si piantano in testa e si trasformano facilmente in tormentoni. E tutti a ballarli con le maglie rosa acceso e di Hallo Kitty, le gonnelline a pieghe e i porta chiave da vere baddies. Lo show è assicurato.