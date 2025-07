Aperisax sotto le stelle: musica live, bollicine e lievitati per due venerdì d’estate al Gallione

Due serate speciali al Gallione di Bodio Lomnago: il 18 e 25 luglio Aperisax porta in giardino le note del sax live, tre Metodo Classico della Cantina Vicobarone e una selezione di lievitati e sfizi gourmet. Prenotazioni al 0332 948196

Un venerdì sera diverso dal solito? Ecco l’idea giusta per chi ama la buona musica, il buon vino e la convivialità d’estate.

Il ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago lancia “Aperisax: lieviti e lievitati”, un doppio appuntamento estivo pensato per trasformare il giardino del locale in un salotto all’aperto in cui gustare sapori, profumi e note live.

Le date da segnare in agenda sono venerdì 18 e venerdì 25 luglio, a partire dalle 19.30. Due serate impreziosite dal sax dal vivo che creerà un’atmosfera elegante ma rilassata, perfetta per godersi un aperitivo-cena immersi nel verde.

Protagonista della proposta beverage sarà Cantina Vicobarone, che porterà in degustazione tre etichette di Metodo Classico della linea IRIDUM, ideali per l’abbinamento con i lievitati del Gallione:

– IRIDUM Metodo Classico Rosè Brut

– IRIDUM Metodo Classico Brut

– IRIDUM Metodo Classico Pas Dosè

Accanto alle bollicine, la parte food sarà un viaggio tra sapori sfiziosi e artigianalità: salumi e formaggi con focaccia fatta in casa, bao farcito, sfogliatelle salate, panzerottini ripieni di pomodoro e mozzarella, pinsa farcita.

Ogni serata chiuderà in dolcezza: creme tarte per la prima data e tiramisù per la seconda.

Il tutto sarà proposto in formula a prezzo fisso di 28 €, che comprende 2 calici di vino, selezione food + dessert, ½ litro d’acqua e coperto.

Un’esperienza consigliata a chi cerca un venerdì sera alternativo, un modo per rallentare, brindare con bollicine di qualità, gustare proposte lievitate e lasciarsi trasportare dal suono del sax.

Contatti

Ristorante Al Gallione

Via Scerèe 13, Bodio Lomnago

Tel. 0332948196

Mail: contatti@ristorantealgallione.it

Ampio parcheggio privato disponibile

Sito | Facebook | Instagram