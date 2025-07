Aperitivi al tramonto al Monastero di Torba e a Villa Della Porta Bozzolo

Dalle visite speciali al calare del sole ai concerti e cinema sotto le stelle, dalle piccole lezioni di astronomia ai picnic e aperitivi al tramonto, nei mesi estivi i Beni del FAI in Lombardia apriranno le loro porte fino a tarda sera grazie a un ricco calendario di iniziative da non perdere.

Vediamo le iniziative del prossimo fine settimana:



Monastero di Torba a Gornate Olona

Visite al tramonto – Storie a colori del Medioevo sabato 12 luglio dalle ore 18.30

Cosa percepiamo oggi di fronte al colore blu e quale significato aveva invece per l’uomo medievale? La misteriosa simbologia del colore viene raccontata attraverso le pitture del Monastero di Torba: dal bianco delle vesti degli angeli al rosso di quelle dei martiri, dall’umiltà del nero al potere dell’oro. Sarà possibile scoprirla grazie a speciali visite guidate al calar del sole, con possibilità di cena. Un colorato percorso attraverso l’arte, la spiritualità e le credenze per conoscere similitudini e differenze tra l’uomo medievale e quello contemporaneo.

Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno

Aperitivo al tramonto sabato 12 luglio dalle ore 18.30 alle 22

In programma una serata all’insegna della bellezza, dell’arte e del relax, durante la quale sarà possibile visitare Villa Della Porta Bozzolo oltre l’orario di apertura e vivere il tramonto gustando un delizioso aperitivo nella suggestiva cornice di una delle sue corti, immersi in una rilassante atmosfera estiva. Il menù degli aperitivi è stato studiato da uno dei più apprezzati chef varesini, Marco Dossi, con il suo catering “Love in the Kitchen”. Sarà possibile accedere all’area aperitivo dalle ore 18.30, gli spazi chiuderanno alle ore 22. Per permettere al meglio l’organizzazione logistica della serata le prenotazioni degli aperitivi chiuderanno 24 ore prima.