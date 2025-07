“Aperitivo in Musica”: concerto all’aperto con la Musica Cittadina di Luino e le Filarmoniche Riunite

La Musica Cittadina di Luino torna protagonista con un nuovo appuntamento musicale nel cuore della città. Sabato 12 luglio 2025, alle ore 21.00, l’esterno del Palazzo Verbania, sul lungolago di Viale Dante 5, ospiterà il concerto “Aperitivo in Musica”, un evento a ingresso libero che vedrà la partecipazione di due formazioni di grande rilievo.

Accanto alla banda cittadina diretta dal maestro Francesco Iannelli, saliranno sul palco le Filarmoniche Riunite di Brandizzo e Chivasso (TO), dirette dal maestro Davide Mairone, per una serata all’insegna della buona musica e della condivisione. In caso di maltempo, il concerto si terrà presso il Teatro Sociale di Luino.

L’iniziativa, sostenuta dalla Città di Luino e da Anbima Varese, è un’occasione speciale per valorizzare la musica bandistica e vivere un momento culturale nella cornice suggestiva del lago Maggiore.

Per info: musicacittadinaluino@gmail.com.