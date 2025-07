Aquae Dulcis: l’arte contemporanea tra le sponde del Lago Maggiore e del Lago di Como

È stata inaugurata domenica 6 luglio a Palazzo Verbania di Luino la mostra Aquae Dulcis – “Chiare, fresche et dolci acque”, una delle otto tappe del progetto espositivo ideato e promosso dall’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese e dall’Associazione Segreta Isola di Como. La rassegna, che si sviluppa lungo le sponde del Lago di Como e del Lago Maggiore, sarà visitabile in sedi diverse tra giugno e settembre 2025.

L’iniziativa coinvolge 63 artisti tra pittori, scultori e fotografi, provenienti dalle province di Varese e Como, ma anche dalla vicina Svizzera, offrendo così uno sguardo ampio e diversificato sulla produzione artistica contemporanea dell’area insubrica. L’obiettivo del progetto è valorizzare la ricchezza culturale di un territorio che da sempre intreccia natura, storia e creatività.

Alla presentazione della tappa luinese erano presenti il curatore Luigi Cavadini, l’Assessore alla Cultura di Luino Serena Botta, e i presidenti delle due associazioni promotrici, Daniele Garzonio e Doriam Battaglia. Gli interventi hanno sottolineato l’importanza di costruire reti culturali tra i due laghi, offrendo occasioni di visibilità a numerosi artisti attivi sul territorio.

Palazzo Verbania: date e orari

La mostra a Luino resterà aperta fino al 24 agosto e sarà visitabile dal mercoledì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. L’ingresso è libero.

Le altre sedi coinvolte nel circuito espositivo di Aquae Dulcis saranno annunciate nel corso dell’estate, in un calendario itinerante che vuole portare l’arte contemporanea in luoghi ricchi di fascino e legati all’acqua come elemento comune e fonte di ispirazione.