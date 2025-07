ARBEBOOST in concerto: suoni dal mondo e radici della Valcuvia

Scacciapensieri, flauti, fisarmonica, stomp box, cornamusa, clarinetto basso e voce: una combinazione esplosiva in un luogo che racconta le radici della Valcuvia. È questa la promessa di ARBEBOOST, protagonista del prossimo appuntamento di MusiCuvia, in programma domenica 13 luglio alle ore 20.45 presso il Museo della Cultura Rurale Prealpina “Famiglia Angelo Piccinelli” a Brinzio.

ARBEBOOST è un progetto musicale creato per rivitalizzare lo scacciapensieri, strumento popolare anticamente forgiato in migliaia di esemplari nelle fucine della Valsesia, in Piemonte, e suonato dai suoi abitanti fino alla fine del XIX secolo.

Si tratta di un gioco di parole basato su ARBEBO, nome dello scacciapensieri in lingua occitana.

ARBEBOOST unisce la reinterpretazione di canti e musiche del ricco repertorio tradizionale dell’arco alpino occidentale alla composizione di brani originali.

Gli arrangiamenti, anche grazie all’uso dell’improvvisazione, creano un sound moderno e accattivante nonché avulso dalla definizione di un preciso genere musicale.

Massimo Losito (voce, fisarmonica, stomp box)

Alessandro Zolt (voce, scacciapensieri, flauti)

Flavio Giacchero (voce, cornamusa, clarinetto basso)