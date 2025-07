Archivifuturi 2025: la quarta edizione del festival apre gli archivi di Enzo Pagani a Castellanza

La quarta edizione di ARCHIVIFUTURI – Festival degli Archivi del Contemporaneo, promossa dal Museo Ma.Ga di Gallarate, conferma la crescente valorizzazione del patrimonio culturale del XX e XXI secolo nell’area compresa tra l’Alto Milanese e la provincia di Varese. L’iniziativa, che dal 2022 ha saputo consolidare un modello innovativo di fruizione culturale territoriale e che rientra nel calendario de “L’estate in Città”, l’agenda culturale estiva organizzata dal Comune di Castellanza, sarà a Castellanza, presso la sede del museo Pagani, nei giorni di sabato 5 e domenica 6. Nelle due giornate, alle 11,30 e alle 15, il museo proporrà visite guidate esclusive, incentrate sulla figura poliedrica di Enzo Pagani: artista, mercante, collezionista e mecenate.

Il percorso di visita si articola attraverso il caratteristico parco di sculture, un’installazione artistica permanente che ospita centinaia di opere tra sculture e mosaici, estendendosi successivamente all’Archivio che conserva documenti, materiali e opere del maestro. I professionisti che collaborano con la proprietà accompagneranno i visitatori attraverso i percorsi proposti. «La Collezione Pagani, una realtà che rende la nostra città una meta per gli appassionati d’arte contemporanea, riflette e restituisce lo spirito di colui che l’ha creata – dichiara l’assessore a Cultura e Istruzione del Comune di Castellanza, Davide Tarlazzi -. Enzo Pagani, oltre che artista, fu anche gallerista e quindi la sua raccolta introduce il visitatore nella temperie culturale di decenni in cui Milano fu centro artistico di primaria importanza. La visita a questo sito, in cui le opere sono poste in relazione con un ambiente naturale plasmato dall’uomo, non lascia indifferenti e offre sempre motivi di stupore. Con soddisfazione constato che il lavoro svolto in questi anni dall’Amministrazione comunale insieme alla proprietà per mettere questa realtà in rete con significativi circuiti sovracomunali, continua a produrre proposte interessanti».

La partecipazione prevede un contributo di €10,00 per gli adulti, €7,00 per over 75 e persone con disabilità, €5,00 per under 16 con ingresso gratuito fino agli 8 anni. È richiesta prenotazione obbligatoria attraverso la piattaforma: museopagani.com/eventi. Tutte le informazioni sono disponibili sul portale istituzionale: museopagani.com.