Arte e fotografia a Gallarate: alla Contrada del brodo la mostra “Così vicino, così lontano”

Una nuova mostra frutto del pensiero congiunto del fotoclub Il Sestante e dell’associazione artistica 3A: sarà presentata e visitabile durante i giorni della festa popolare intorno a via San Giovanni Bosco

Si rinnova anche quest’anno, in occasione della festa della “Contrada del Brodo a Gallarate“, la collaborazione tra il Fotoclub Il Sestante e la 3A – Associazione Artistica Alfa. Venerdì 11 luglio, alle ore 21, nella sede espositiva del Sestante, si inaugura la mostra d’arte e fotografia dal titolo “Così vicino, così lontano”.

Saranno oltre quaranta gli espositori – tra artisti della 3A e fotografi del Sestante – a presentare le proprie opere ispirate al tema dell’edizione 2025.

Le creazioni si distinguono per la libertà espressiva, su base di 50 cm con altezza variabile fino a un massimo di un metro. Un format che negli anni ha permesso un dialogo sempre più armonico tra arti visive e fotografia, un dialogo interessante da scoprire.

In esposizione fino al 20 luglio

La mostra sarà inaugurata la sera dell’11 luglio (alle 21) e resterà aperta al pubblico alla sede del Sestante in via San Giovanni Bosco 18 con ingresso libero fino al 20 luglio.

L’orario di visita prevede aperture il sabato dalle 21.00 alle 23.30 e la domenica dalle 17.00 alle 19.30, aperture serali speciali in concomitanza con i festeggiamenti dedicati alla Madonna del Carmelo.

Una tradizione che si rinnova dal 2017

La sinergia tra le due realtà artistiche gallaratesi prosegue con entusiasmo sin dal 2017, proponendo ogni anno un tema diverso.

Nel 2024, ad esempio, il titolo scelto fu “Un mondo a colori”. Un progetto che punta a valorizzare le differenti modalità espressive, mostrando come linguaggi solo apparentemente distanti possano incontrarsi su un piano comune di creatività. Il tutto all’interno dei giorni di piacevole festa popolare nelle viuzze e nei vicoli della “Contrada del brodo”.