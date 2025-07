Assestamento 2025: Astuti e Majorino soddisfatti per i fondi su affitti, trasporti e sicurezza

Grazie alla determinazione del Partito Democratico (PD) e delle opposizioni, la Giunta Lombarda ha deciso di istituire un fondo regionale per il sostegno all’affitto, con una dotazione iniziale di 2,5 milioni di euro. Questo rappresenta un risultato concreto e immediato dopo lunghe ore di confronto e tensioni all’interno della maggioranza regionale.

Samuele Astuti e Pierfrancesco Majorino, rispettivamente consigliere e capogruppo del PD in Lombardia, hanno commentato positivamente questo traguardo. «Finalmente diamo una risposta concreta a chi, pur non potendo accedere alla casa popolare, fatica a pagare l’affitto», dichiarano i due esponenti del PD. «Questo è un primo passo per rimediare al taglio del fondo nazionale per il sostegno affitti deciso dal governo Meloni», aggiungono.

Tuttavia, Astuti non manca di evidenziare anche le carenze del bilancio regionale, in particolare per quanto riguarda la sanità, il lavoro e il trasporto pubblico. «Le risorse sono ferme da anni e sono stati fatti tagli per il servizio su gomma. Troppi fondi vanno a progetti calati dall’alto, mentre noi proponiamo interventi sovraccomunali, sostenibili e strutturali», afferma il consigliere del PD, che continua a sollecitare un maggiore impegno su questi temi cruciali.

Inoltre, Astuti comunica che sono stati approvati anche alcuni degli emendamenti da lui presentati, tra cui 350mila euro per la messa in sicurezza delle strade provinciali di Varese e 100mila euro per dotare le carceri lombarde di ventilatori e condizionatori.

Tra le altre misure, sono stati approvati due ordini del giorno proposti da Astuti: uno per potenziare il servizio ferroviario tra Varese, Milano e Malpensa, e l’altro per rafforzare il contrasto al gioco d’azzardo patologico, con l’obiettivo di incrementare le risorse e gli strumenti di prevenzione, con particolare attenzione a giovani e fasce vulnerabili.

Sul tema della ludopatia, Astuti sottolinea che il provvedimento approvato si inserisce in un più ampio percorso che vede numerose amministrazioni locali impegnate a contrastare il gioco d’azzardo. «Molti consigli comunali della provincia hanno già votato una mozione, presentata dai gruppi consiliari civici e di centrosinistra, che impegna le amministrazioni a stigmatizzare il gioco d’azzardo e a potenziare le azioni di contrasto alle ludopatie», conclude Astuti.