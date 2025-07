Astuti: «Necessario potenziare i treni diretti tra Varese e Malpensa»

Potenziamento del collegamento ferroviario tra Varese, Milano e l’aeroporto di Malpensa: è questa la richiesta contenuta nell’ordine del giorno che il consigliere regionale del Partito Democratico, il varesino Samuele Astuti, presenterà nei prossimi giorni in Consiglio regionale, in occasione della discussione sull’assestamento di bilancio per il triennio 2025-2027.

Al centro della proposta c’è la necessità di aumentare la frequenza dei treni e ridurre i tempi di percorrenza, in particolare lungo la tratta Varese-Milano e Varese-Malpensa. «Il collegamento ferroviario tra Varese e Milano – sottolinea Astuti – continua a essere inadeguato: ritardi, scarsa puntualità, tempi di percorrenza troppo lunghi e un’offerta insufficiente per chi ogni giorno si sposta per lavoro o studio».

Anche il collegamento con l’aeroporto, secondo Astuti, è debole. «Oggi – prosegue – c’è un solo treno all’ora, e con l’aumento delle tariffe del Malpensa Express deciso dalla Giunta regionale senza un reale miglioramento del servizio, il rischio è che ci sia una riduzione dell’utenza».

L’ordine del giorno chiede alla Regione Lombardia di finanziare uno studio di fattibilità per migliorare la linea ferroviaria tra Milano e Varese e rendere più efficiente la connessione con Malpensa. L’obiettivo è chiaro: portare a un treno ogni 15 minuti il collegamento diretto con l’aeroporto. «Una rete ferroviaria più efficiente – spiega ancora il consigliere dem – significa meno auto sulle strade, meno inquinamento e più tempo di qualità per i cittadini».

Secondo Astuti, rafforzare la connessione ferroviaria con Malpensa significa anche valorizzare il ruolo di Varese come nodo di transito internazionale e destinazione turistica. «Dalla sua istituzione a oggi, il collegamento ferroviario tra Varese e Milano non ha registrato una riduzione significativa dei tempi di percorrenza, anzi, in alcuni casi si è assistito a un peggioramento. Anche per questo – conclude – è urgente un investimento serio da parte della Regione».