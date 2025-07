Atletica Arcisate: 40 anni di passione, festa e sport

Preparati per un weekend di adrenalina e divertimento al Parco Lagozza di Arcisate! L’Atletica Arcisate festeggia 40 anni di successi con un evento imperdibile!

Sabato 5 luglio, la festa inizia con il botto! Dalle 19:00, tutti a gustare il fritto misto e la pasta allo scoglio, preparati dai nostri volontari. Per rendere omaggio a 40 anni di sport, non perderti l’aperitivo offerto x festeggiarci dalle 18:30 alle 19:00. La serata continua a ritmo di musica con un DJ set dalle 21:00 in poi per ballare e divertirsi fino a tarda sera

Domenica 6 luglio, preparati a metterti alla prova fin dalle prime ore del mattino con la Quatar pass par Arcisà, una corsa di 10 km che fa parte del circuito Piede d’Oro. Un percorso mozzafiato che ti porterà attraverso boschi, borghi e angoli pittoreschi.

Non mancare, unisciti a noi per celebrare la passione per lo sport!!!