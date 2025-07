Auto in fiamme nella Mappo-Morettina, chiusa per sicurezza la galleria di Locarno

Un’auto in fiamme in galleria, verso le ore 16.30 di lunedì 7 giugno, all’interno della Mappo-Morettina. La vetturra, che stava circolando da Locarno in direzione di Bellinzona, per cause ancora da verificare, ha preso fuoco. L’automobilista si è fermata ed è uscita prontamente dal veicolo, riuscendo a non venire coinvolta dal rogo.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Locarno, della Polizia Intercomunale del Piano, come pure i pompieri di Locarno per le operazioni di spegnimento, nonché i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA). Le fiamme hanno completamente distrutto la vettura ma non ci sono stati feriti o intossicati.

L’incendio ha causato la chiusura della galleria per ragioni di sicurezza e per facilitare le operazioni di spegnimento. Sul posto presenti anche tecnici dell’UT4 e di USTRA per la valutazione dell’agibilità dell’infrastruttura. La galleria è stata chiusa per alcune ore.