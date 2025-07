Auto si ribalta sull’A8: coinvolto un uomo di 60 anni

Un incidente stradale si è verificato all’alba di lunedì 15 luglio sull’autostrada A8 nel tratto tra Legnano e il bivio con l’A9, in direzione Milano. Un’auto si è ribaltata, coinvolgendo un uomo di 60 anni. (foto di repertorio)

L’allarme è scattato intorno alle 6,30 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Varese e il personale sanitario del 118. Le operazioni di soccorso si sono concentrate sul recupero del mezzo e sulla valutazione delle condizioni dell’uomo coinvolto, trattato con codice giallo.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Le cause del ribaltamento sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

L’incidente ha causato disagi alla circolazione nel tratto interessato e rallentamenti in direzione Milano, soprattutto nelle prime ore della mattina.