Banda ultralarga satellitare: ARIA affida a Fastweb e Telespazio la sperimentazione in Lombardia

ARIA S.p.A. ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo d’impresa Fastweb-Telespazio la gara per la fornitura e manutenzione di apparati per la sperimentazione di connettività satellitare a banda ultra larga in Lombardia, nell’ambito della Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga 2023-2026.

La gara, avviata a gennaio 2025 con una base d’asta complessiva di 5 milioni di euro, era suddivisa in due lotti geografici. Il primo riguardava le province di Sondrio, Como, Bergamo, Varese, Lecco, Brescia e Monza e Brianza; il secondo quelle di Milano, Pavia, Cremona, Lodi e Mantova. Entrambi i lotti, della durata biennale, sono stati aggiudicati per circa 1,58 milioni di euro ciascuno.

Un progetto strategico per la digitalizzazione

«Si tratta di un intervento strategico per la qualità della vita dei cittadini» – ha dichiarato Marco Ambrosini, presidente di ARIA – «Con questa aggiudicazione consolidiamo il nostro ruolo come motore dell’innovazione digitale in Lombardia».

«Portare connessioni stabili anche nelle aree più isolate – ha aggiunto il direttore generale Lorenzo Gubian – è un passo decisivo per colmare il divario digitale e garantire pari opportunità in tutta la regione».