Bardello con Malgesso e Bregano festeggia i 104 anni di suor Piera Mapelli

Un mazzo di fiori, un abbraccio e tante parole piene di gratitudine. L’Amministrazione comunale di Bardello con Malgesso e Bregano ha voluto omaggiare suor Piera Mapelli, che oggi compie 104 anni, con una visita speciale guidata dal sindaco Giuseppe Iocca.

L’incontro è stato l’occasione per ascoltare i racconti di una vita straordinaria, trascorsa per lunghi anni in Africa, in particolare in Costa d’Avorio, dove suor Piera ha dedicato il proprio servizio alla cura dei lebbrosi. Un impegno profondo, segnato da coraggio e dedizione, che ha lasciato un segno indelebile in chi ha avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.

«Le sue parole, lucide e cariche di umanità – ha commentato il sindaco Giuseppe Iocca – sono un esempio per tutti noi. Una testimonianza di amore verso il prossimo che arricchisce profondamente la nostra comunità».

Attorno a suor Piera si è stretta l’intera comunità, che ha voluto farle arrivare i più sinceri auguri di buon compleanno, riconoscente per la generosità e la forza con cui ha vissuto la sua missione.