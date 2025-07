Basket Gallarate e Hub del Sempione pronti a ripartire con un occhio di riguardo ai giovani

C’è la ciliegina – esotica – sulla torta, ovvero l’ingaggio della guardia americana Oliver Lynch-Daniels al termine della presentazione della prossima annata del Basketball Gallarate. Dopo una stagione conclusa con una salvezza in extremis – a livello di prima squadra – ma anche con grandi soddisfazioni per quanto riguarda il settore giovanile, il mondo biancoblu è pronto a ripartire con, collegato, tutto il sistema dell’Hub del Sempione. Una “alleanza” che comprende sette società e mille tesserati e che si è ritagliata uno spazio sempre più rilevante pur in un territorio dove la concorrenza (Varese, Milano, Legnano, il Piemonte Orientale) è altissima.

Ed è anche per questo che Thomas Valentino ha sottolineato come il settore giovanile debba essere il principale obiettivo degli investimenti dell’hub, prima ancora che la prima squadra. Un gruppo quest’ultimo che disputerà ancora la Serie B Interregionale e che per scelta sarà composto da numerosi giovani «per dare ai ragazzi del vivaio un obiettivo: quello di poter aspirare ad arrivare nella squadra senior sapendo che lì ci sarà posto per loro» come ha spiegato il neo coach Marco Allegretti, che da tre anni ha lasciato il basket giocato (anche in Serie A) per passare a quello allenato.

«Ho compiuto i dieci anni della mia gestione – spiega ancora Valentino – Nel 2014 partimmo con un club con forti perdite e un settore giovanile ridotto all’osso con 100-120 giocatori in tutto. Ora la realtà parla di una B Interregionale e di 1000 tesserati tra minibasket, giovanili e senior all’interno dell’Hub del Sempione, dove sono stati annullati i “campanili” in nome di un progetto comune in cui tutti si sentono integrati». «Grazie davvero agli sponsor – è ancora Valentino a parlare – a cui voglio dire che se in parte aiutate la prima squadra, state soprattutto sostenendo questo movimento con un investimento che ha anche un forte valore sociale».

Un concetto ribadito da Francesco Fogato, direttore generale dell’Hub del Sempione: «Abbiamo numeri che ci danno grandi responsabilità in campo sociale verso i ragazzi e le loro famiglie. E nel nostro caso la quantità non incide sulla qualità, anzi: in questa stagione abbiamo raggiunto grandi risultati a livello italiano tanto da confermare la partecipazione ai massimi campionati giovanili in una regione come la Lombardia che è traino di tutto il movimento nazionale. Detto questo, i risultati ci interessano relativamente: sono contento per i ragazzi che li raggiungono ma il nostro interesse è quello di formare persone in grado di stare in società»

Ancora Valentino ha spiegato come il progetto della foresteria (non ancora operativo come tale ma già presente con due postazioni con otto posti letto) sia destinato a crescere. Intanto il BBG provvederà al rifacimento degli spogliatoi della palestra di via Sottocosta che resterà la “casa” della prima squadra fino all’arrivo del nuovo palasport alla Moriggia. «Io credo che il palazzetto sarà pronto per la stagione 2027-28, non credo si riesca ad anticipare – si sbilancia Valentino – Avremo un’arena da 1.100 posti eventualmente adattabile al campionato di B Nazionale; io penso che nei mesi prossimi si inizierà almeno a delimitare l’area, nei pressi della piscina, interessata dal cantiere».

A chiudere l’incontro la presentazione di coach Marco Allegretti, 44 anni, che dopo i buoni risultati con Casorate Sempione è stato promosso alla guida della squadra di B, assistito da Ricky Antonelli (che ha appena appeso le scarpe al chiodo) e Fabio Vanossi. «Abbiamo una squadra giovane con due leader un po’ più anziani – Romanò e Albique – e con un giocatore come Lynch che ha giocato in NCAA, ha giocato in Bosnia ed è in grado di segnare tanto. Voglio un gruppo pronto a lottare e a riportare quell’entusiasmo che era un po’ calato sul finire della scorsa stagione».