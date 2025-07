Battaglino fa il punto sul Varese: “Squadra a buon punto, poi attenzione ai giovani e alle sorprese di agosto”

Sono giorni di grande lavoro per il direttore sportivo del Varese, Alessio Battaglino. Dopo le prime otto firme comunicate la settimana scorsa (leggi qui), questa settimana sono arrivate diversi altri accordi (compresi quelli di Palesi e Bruzzone, che avevamo anticipato, leggi qui), e verranno annunciati verso il fine settimana. Intanto si stanno delineando anche le ultime situazioni legate ai giocatori che hanno vestito la maglia biancorossa nella scorsa stagione: il difensore Samuele Bonaccorsi ha declinato l’offerta del Varese per trasferirsi ad Ancona, mentre Matteo Barzotti va verso la conferma e con Niccolò Romero i discorsi restano aperti, come confermato dallo stesso Battaglino.

La sede biancorossa è in pieno fermento, con tesseramenti che si susseguono tra prima squadra e giovanili. A fare il punto della situazione è il direttore Battaglino: «Dopo quelli comunicati nei giorni scorsi, abbiamo chiuso qualche altro accordo e contiamo di formalizzarne altri entro il fine settimana. Siamo a buon punto, settimana prossima ci saranno gli ultimi, così da avere la rosa quasi al completo. La nostra idea è quella di avere un doppione per ogni ruolo e contiamo di dare la possibilità ad almeno tre elementi delle giovanili che verranno aggregati alla prima squadra. Poi qualche buco lo lasciamo volutamente per agosto, mese nel quale potrebbero arrivare delle sorprese».

Che imprinting state dando alla squadra?

Mister Ciceri, come modello, ha sempre il 4-3-3, ma ci sono diverse dinamiche. Sicuramente la squadra sarà giovane, come richiesto dalla società, a cui aggiungeremo anche elementi di valore.

Qual è la politica rispetto agli under?

Il ragionamento va fatto per ruoli, ma anche per le occasioni che ci sono capitate e che siamo riusciti a cogliere. Saranno 8 più i ragazzi che verranno aggregati. Contiamo di utilizzarne uno nel ruolo di mezzala (oltre a portieri e difensori a destra, ndr).

L’attacco è il reparto che ancora presenta più situazioni in bilico, cosa può dirci?

Con i ragazzi (Barzotti e Romero, ndr) il rapporto è ottimo e siamo in contatto continuo. Con Matteo siamo avanti, speriamo si possa chiudere al meglio nel minor tempo possibile. Con Romero stiamo valutando la situazione; anche lui sta facendo i suoi ragionamenti. Potrebbe anche iniziare l’anno con noi, ma dipenderà anche da lui.