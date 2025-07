Bello sì, ma variabile: sole forte e temporali in agguato anche a Varese per il terzo weekend di luglio

Un fine settimana meteo votato all’instabilità, legato cioè ad una certa variabilità, un pendolo meteo che oscillerà fra il variabile e il bello, con qualche possibile intermezzo temporalesco.

SITUAZIONE

«L’anticiclone sul Mediterraneo raggiunge ancora il N-Italia con bel tempo estivo ma perturbazioni atlantiche, associate ad un vortice depressionario sulle Isole Britanniche, toccheranno marginalmente le Alpi tra sabato pomeriggio e lunedì mattina con aumento del rischio di temporali sui rilievi», dicono dal Centro Geofisico Prealpino.

PREVISIONI

Venerdì soleggiato, con alcune nuvole irregolari di passaggio in mattinata. Asciutto.

Sabato soleggiato, dal pomeriggio nuvole in aumento, torreggianti lungo i rilievi dove si verificheranno temporali, a partire dalle Alpi occidentali in spostamento verso Est, poco probabili in pianura. Temperature massime in lieve calo.

Domenica ancora abbastanza soleggiato con nuvole irregolari. Su Alpi e Prealpi possibilità di qualche temporale, più probabile in serata e anche nella notte.

TENDENZA



la tendenza meteo per la prossima settimana ipotizza giornate verso il variabile. Lunedì 21 luglio: variabile, possibili rovesci o temporali. Massime in calo verso 27/28°C. Più sole sulla bassa padana. Martedì 22 luglio: torna bel tempo, soleggiato, limpido e nuovamente stabile.

Ad una rapida consultazione il sito della Protezione civile regionale non segna tuttavia il rischio di fenomeni temporaleschi di forte intensità.