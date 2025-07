Besozzo in festa: la camminata di Sant’Anna compie 45 anni

Besozzo è pronto per uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno: la Festa di Sant’Anna, in programma da venerdì 25 a mercoledì 30 luglio.

Quattro giorni di festa e condivisione, tra momenti spirituali, intrattenimento e occasioni per ritrovarsi. Tra gli eventi principali c’è naturalmente la Camminata di Sant’Anna, che quest’anno raggiunge il traguardo della 45esima edizione.

L’iniziativa è dedicata alla memoria di Don Giovanni Ferrè e si svolgerà sabato 26 luglio con ritrovo alle ore 19 a Cà Marchetta (Via degli Orti) e partenza alle 20. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi: uno da 7,3 km e uno più breve da 3 km.

Il programma religioso si apre invece con un giorno d’anticipo: venerdì 25 luglio alle 20.30, con la processione con la statua di Sant’Anna per le vie del paese, accompagnata dalla banda. Domenica 27 luglio alle ore 10.00 sarà celebrata la messa nella chiesa parrocchiale. Subito dopo, alle 11, si terrà la storica benedizione dei mezzi di trasporto e dei loro conducenti, un gesto simbolico molto atteso che coinvolge ogni anno numerosi cittadini.

Durante la festa del paese saranno attivi gli stand gastronomici, con griglia, dolci e bar. La musica dal vivo animerà le serate del fine settimana: sabato salirà sul palco la Band 80 FM, mentre domenica sarà la volta della Maurizio Arbore Band.

ISCRIZIONE ALLA CAMMINATA DI SANT’ANNA – 26 luglio

La quota di iscrizione sarà di 5 euro per gli adulti e 2 euro per i ragazzi. Sarà possibile registrarsi alla camminata entro cinque minuti prima della partenza. Per i gruppi – un minimo di 15 persone – le iscrizioni chiuderanno entro le 19.30. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Mariangela Soma 3389955020 – Mari@otticasoma.com